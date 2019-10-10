Вертикаль власти дает сбой: решится ли Кремль вернуть прямые выборы мэров

В России вновь разгорелась дискуссия о возвращения прямых выборов мэров на фоне системных сбоев в вертикали власти. Насколько вероятная такая «реинкарнация» и каковы ее последствия, рассуждает в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Россия опять возвращается к теме выборов мэров городов. Поводом стал скандал в столице Калмыкии Элисте, где градоначальником стал Игорь Трапезников, бывший врио главы ДНР, а возмущенные калмыки вышли на улицу с требования убрать варяга. О прямых выборах громко говорят в крупных городах – Челябинске, Иркутске, Барнауле, Екатеринбурге. Будут ли эти голоса услышаны, а требования – удовлетворены? Назначенный кучкой депутатов управляемый послушный мэр вроде бы устраивает власти всех уровней, так как структурно прекрасно вписывается в идею вертикали власти. Которая, кстати, уже не считается абсолютным благом, так как обнаружила множество изъянов. И при чем тут народ? Может, ему еще и пенсионный возраст снизить вместе с НДС?

Федеральный центр уже давно ведет политику по отбору демократических свобод у граждан. Сначала у нас забрали выборы губернаторов (которые позже вернули), затем «опцию» прямых выборов мэра стали поочередно отключать во всех регионах. На днях пал один из последних «бастионов». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отозвал законопроект о прямых выборах, который сам же и инициировал в ноябре прошлого года во время своей избирательной кампании. Отозвал под предлогом того, что процедуры всенародного голосования слишком накладны для бюджета. Кожемяко, избавившийся избавился от приставки «врио», так же избавился и от поднявшего его рейтинга законопроекта.

Ясна и позиция самой Москвы: ей вообще не нужны сейчас никакие «качели» в регионах, особенно в свете последних событий в столице. Мэр выбранный, который вполне может оказаться в конфликте с губернатором, приведет к политической дестабилизации в субъекте: прежде всего к конфликту элит. А этот конфликт выльется в протесты на улицах. Где простые жители будут бороться не за свои интересы, а выступать в качестве массовки, ничего не подозревая о своей фоновой роли в этой «элитной» битве. Не получается у нас пока демократии.

Властям выборы, конечно, не нужны. А нам? Я, как и большинство россиян, выступаю за возврат соотечественникам права выбирать себе мэров. И я против того, чтобы градоначальников назначали депутаты по указке губернаторов. К сожалению, именно такое развитие событий – наши сегодняшние реалии, которые как-то не вяжутся с устройством гражданского общества и принципами демократии.

Есть, конечно, и другая сторона вопроса. Есть ли у прямых выборов перспектива сделать градоначальником человека по-честному выбранного? Отвечу так: по крайней мере появляется шанс. И вот тут самое время подниматься оппозиции. Создавать конкурентную среду, которая, как известно, идет на пользу всем, и в итоге – избирателям. И сейчас для этого самое подходящее время.

Тем более, что губернаторам и врио, которым предстоит избираться в 2020 году, будет рекомендовано повсеместно вернуть прямые выборы мэров. Сейчас это уже не просто инсайд, это практически принятое решение. И это волшебная сила общественного мнения, то есть наша с вами заслуга.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 09.10.19

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