Футболисты и болельщики «Црвены звезды» оказалась вне косовского «закона»

Футболистов белградского клуба «Црвена Звезда», которые выехали в город Звечан в Косово и Метохии на матч Кубка Сербии с клубом «Трепча», на пограничном переходе Ярине не пропустили косовские пограничники, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские и косовские СМИ.

Как сообщил спортивный директор клуба «Трепча» Боян Якшич, матч 1/16 финала Кубка Сербии с «Црвеной Звездой» не состоится, несмотря на то, что УЕФА одобрила проведение игры. «Мы ещё в понедельник обратились в полицию Косово с просьбой обеспечить безопасность на матче, но ответа на запрос не получили. Из СМИ мы узнали о том, что к границе стянута полиция с намерением остановить игроков и болельщиков», – сказал он.

Генеральный секретарь Футбольного Союза Косово Эролд Салиху заявил, что матч проведен не будет. «Мы ничего не имеем против товарищеских матчей «Звезды» или «Партизана», но одобрение для этого официального матча не выдадим никогда», – подчеркнул он.

Комментируя этот инцидент, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич заявил, что «Приштину необходимо пинком выгнать из УЕФА и ФИФА, где ей не место». «Запрет матча – еще одно доказательство того, что Приштина всеми возможными способами пытается выдавить Сербию из Косова и Метохии, хотя матч не имел никаких политических целей», – сказал Джурич.

Вместе с тем он напомнил, что происшествие на границе вовсе не первое в ряду подобных инцидентов, которые происходят регулярно. «Создавая железный занавес между Сербией и её южным краем, Приштина выбрала путь самоизоляции. Этот агрессивный политический акт нанёс удар основам европейской жизни и спорта и подорвал принципы мира и спортивного сотрудничества», – заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Джурич сообщил, что поставил в известность о случившемся соответствующие международные организации, «чтобы они в очередной раз убедились, что самопровозглашенная республика Косово – это чёрная дыра и остров хаоса на европейской карте».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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