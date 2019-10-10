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Пятница, 11 октября 2019, 19:14 мск

Новости Балканы

Дискриминация: из сербов создают врагов в балканских странах

Самой большой угрозой безопасности Сербии является дискриминация сербского народа в странах балканского региона. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин. Он обратил внимание, что сейчас активно продвигается идеология, согласно которой сербы якобы могут жить только в Сербии, а все остальные, кто живет за пределами родины, не имеют прав.

«Это, среди прочего, стремление изменить Дейтонское соглашение в Боснии и Герцеговине, лишить сербов в Черногории политических и культурных прав или пересмотреть геноцид в Ясеноваце. Цель всех этих устремлений состоит в том, чтобы легитимизировать все это, а затем задать новый тренд в обращении с нашим народом», – цитирует Вулина «Балканист.ру».

Министр также пояснил, что одно из намерений тех, кто стоит за угрозой безопасности Сербии, заключается в том, чтобы не позволять сербам региона поддерживать связи с родиной. «Всем другим народам не отказывают в том, что они имеют право на собственную метрополию, не лишают их прав размышлять о своей судьбе и принимать собственные решения. Но всякий раз, когда сербы пытаются это сделать, их обвиняют в стремлении к «Великой Сербии», агрессии или подготовке к ней», – заявил Вулин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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