«Самая большая проблема»: косовскому «президенту» угрожает отставка

В албанском руководстве самопровозглашенной республики Косово намечаются серьезные перемены. Лидер победившей на «парламентских» выборах партии «Самоопределение» Альбин Курти, рассчитывающий занять должность «премьер-министра», заявил, что намерен добиться отставки действующего «президента» Хашима Тачи.

«Самая большая наша проблема с «президентом» – это отношения с Сербией, которые последние два года не приносят ничего хорошего. Три года назад он совершил немыслимое: хотел договориться с сербами на обмен территориями!» – сказал Курти в интервью приштинскому порталу Bota sot, передает «Балканист.ру».

Лидер «Самоопределения» подчеркнул, что выступает за принципиальную позицию в диалоге Косово с Сербией при посредничестве США. «Я буду вести этот диалог. «Президент», безусловно, представляет внешнюю политику, но решают в ней другие», – заявил Курти.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 11.10.19

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