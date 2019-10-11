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Пятница, 11 октября 2019, 17:24 мск

Новости Балканы

Владимир Соловьев: противостояние Белграда и Приштины усилится

Фото: libertas.mk

Последние события в самопровозглашенной республике Косово, где по итогам парламентских выборов пришли к власти радикальные проалбанские политические силы, не внушают оптимизма. Как считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, «противостояние Белграда и Приштины усилится».

«Не исключено, что градус напряжения скажется на безопасности в регионе. Нельзя исключать новые конфликты в северной части Косова, а также вероятно крайне тяжелая судьба ожидает сербские анклавы в дальних районах края», – сказал Соловьев.

Напомним, победившая на парламентских выборах партия «Самоопределение» во главе с Альбином Курти выступает за единое Косово в составе Албании. У будущего «премьер-министра» в новом кабинете уже стоит государственный албанский флаг.

Сегодня Альбин Курти заявил, что намерен отправить в отставку «президента» Косово Хашима Тачи за слишком «гибкую» позицию по отношению к Сербии.

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Москва, Балканы, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Европа, Косовская проблема, Сербия,