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Взятки брал, не подкупал: бывшего вице-мэра Чебаркуля Сафонова приговорили к 9 годам «строгача»

Взятки брал, не подкупал: бывшего вице-мэра Чебаркуля Сафонова приговорили к 9 годам «строгача»

Суд огласил приговор бывшему замглавы Чебаркуля, обвиняемому в коррупционных преступлениях.

Как сообщили РИА в пресс-службе Миасского городского суда, Алексей Сафонов признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (пункт «в» части 5, 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

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Напомним, ранее вице-мэру Чебаркуля также вменяли коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, осенью 2010 года на посту директора городского муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство», Сафонов, зная, что работы по контрактам не выполнены, подписал документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ. В результате на счет коммерческой организации было перечислено более 12,3 миллиона рублей.

Следствие полагает, что в том же году Алексей Сафонов получил 1,8 миллиона рублей от директора коммерческой фирмы за заключение муниципальных контрактов и общее покровительство, а в 2011-2012 годах, занимая должность замглавы Чебаркуля, получил от директора той же организации еще 2,2 миллиона рублей.

Наконец, в феврале 2015 года Сафонов, представляя интересы коммунального предприятия из Миасса, передал руководителю Челябинского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 10 тысяч рублей в интересах конкретной коммунальной организации, в том числе за выступление на пикете. О противоправных действиях руководитель сообщил в правоохранительные органы, и после передачи денег Сафонов был задержан.

Однако впоследствии часть предъявленных бывшему вице-мэру обвинений не подтвердилась.

«В ходе судебного разбирательства с экс-чиновника сняты обвинения в коммерческом подкупе в связи с отсутствием состава преступления. А уголовное дело и уголовное преследование по факту превышения экс-замглавы должностных полномочий, прекращено в связи с истечением срока давности», – сегодня заявила консультант Миасского горсуда Софья Ставер.

Накануне Сафонова приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также экс-чиновнику назначен штраф в размере 11,1 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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