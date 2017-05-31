Фекалии текут прямо возле одного из челябинских пляжей

Местные жители жалуются, что зловонные ручьи стекают в воды озера Первое возле санкционированного пляжа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои многочисленные жалобы челябинцы направили представителям областной экологической приемной, где факт загрязнения почвы в районе пляжа на озере Первое подтвердили.

По опросам местных жителей, зловонные стоки существуют здесь еще с минувшего года. Всего в двух сотнях метров от опасного места находится пляж, на территории которого отдыхают и купаются граждане.

Место выхода сточных вод на поверхность находится в близлежащем подлеске, в котором была брошена труба. Примечательно, что рядом расположены всего два объекта: жилая новостройка и Северо-восточный рынок.

В обозримом будущем все зафиксированные нарушения будут направлены региональному министерству экологии, которому предстоит найти виновников и привлечь их к ответственности за ущерб, причиненный экологии этих мест.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.05.17

Взятки брал, не подкупал: бывшего вице-мэра Чебаркуля Сафонова приговорили к 9 годам «строгача». / В Челябинской области школьники вывели из строя маневровый светофор. / Главный инженер златоустовского предприятия, «подаривший» дорогостоящий станок частной фирме, предстанет перед судом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»