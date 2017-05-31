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Южноуралец продолжает в одиночку бороться со свалкой на Копейском карьере

Южноуралец продолжает в одиночку бороться со свалкой на Копейском карьере

«Полезный супергерой» продолжает наводить чистоту в Копейске.

Как передает корреспондент РИА , «Чисто МЭН» провел второй рейд на Копейском карьере. Фото-отчет об этом копейский «супергерой» выложил в своей группе в социальных сетях.

«Первый раз после рейда фото «до» и «после» сильно не отличаются... Но это потому, что там самая настоящая свалка. Как минимум 1 метр глубиной. Сегодня я убрал только верхний слой. 28 мешков», – написал анонимный борец за чистоту, попросив попутно своих фанатов помочь увезти собранные мешки.

Горожане оценили труд энтузиаста. Правда, были среди комментариев и скептические высказывания. «Дело хорошее, но неблагодарное, – написала одна из копейчанок. – Народ даже после шашлыков не считает нужным убрать за собой».

Напомним, впервые «Чисто МЭН» заявил о себе весной 2015 года. С тех пор он регулярно устраивает рейды по Копейске: убирает мусор в парках, на остановках и других общественных местах. Появились ли у него подражатели, неизвестно. А вот помощники уже есть: копейчане с легкостью соглашаются вывезти мешки с мусором на ближайший полигон ТКО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2017, РИА «Новый День»

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