Челябинец с ребенком на руках провалился в открытый колодец

В Челябинске проводится проверка по факту травмирования пятилетней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, происшествие случилось днем 22 мая на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра. Горожанин нес на руках маленькую дочь, когда внезапно попал ногой в открытый колодец дождеприемника. Во время падения девочка выскользнула из рук отца и ударилась головой об асфальт.

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Пострадавшую госпитализировали в отделение нейрохирургии детской областной больницы. Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. Мужчина отделался ушибами и ссадинами.

После публикации информации о происшествии в СМИ падением ребенка заинтересовались следователи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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