Челябинские махинаторы, обманувшие вкладчиков на 1,5 миллиарда рублей, пытались смягчить свою участь

В Челябинской области оставили без изменения приговор семье организаторов финансовой пирамиды.

Как уже сообщало РИА «Новый День», 7 декабря 2016 года Калининский районный суд признал Константина и Светлану Филимоновых виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2005 года предприимчивая супружеская пара из Челябинска учредила ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции». Привлекая средства под высокий процент, они втянули в финансовую пирамиду более тысячи человек из Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. В итоге вкладчики не только не получили никаких дивидендов, но и лишились собственных денег. Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиарда рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2010 году, но Филимоновым удалось скрыться. Они уехали на постоянное место жительства в Черногорию, где к тому времени у них имелась недвижимость и несколько земельных участков. Супругов объявили в международный розыск по линии Интерпола, и в июне 2013 года задержали. В суде Филимоновы извинились перед потерпевшими, но так и не признали своей вины.

В результате мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Светлана Филимонова получила 6,5 лет колонии общего режима и 150 тысяч штрафа.

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Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, не согласившись с вынесенным решением, осужденные подали жалобу в вышестоящий суд, настаивая на переквалификации их действий со статьи 159 УК РФ – «Мошенничество» на статью 172.2 УК РФ – «Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества».

Помимо самих Филимоновых, с вердиктом суда не согласились и пятеро потерпевших, заявивших, в том числе, об ужесточении приговора. Слишком мягким наказание для Филимоновых посчитал и гособвинитель, в связи с чем в Челябинской областной суд было подано апелляционное представление. Рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, суд оставил приговор супругам без изменения, а поступившие жалобы без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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