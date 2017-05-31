Автоледи из Магнитогорска пойдет под суд за мошенничество с автостраховкой

Автомобилистка из Магнитогорска перемудрила с автостраховкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение в рамках уголовного дела, открытого в отношении 42-летней горожанки, обвиняемой в совершении мошенничества в сфере страхования.

По данным следователей, весной минувшего года жительница Магнитки при разъезде со встречным транспортом потеряла управление и съехала в кювет, в результате чего ее автомобиль марки «Мерседес» получил механические повреждения. При этом автомобиль имел ряд серьезных повреждений, полученных еще годом ранее. После аварии в 2016 году автомобилистка решила выдать старые повреждения за те, что были получены ее машиной в новом ДТП. Прибывшим к месту аварии стражам порядка она сообщила ложную информацию о происшествии и полученных иномаркой повреждениях. После того, как все соответствующие документы были оформлены, страховая компания перечислила на счет женщины 326 тысяч рублей компенсации.

Уже после выплаты по страховке сотрудники СК узнали, что автомобиль попадал в аварию годом ранее, получив при этом механические повреждения, идентичные тем, что указаны как повреждения, полученные в ДТП 2016 года. Проведенная экспертиза подтвердила догадки страховщиков о том, что ряд повреждений образовался задолго до наступления страхового случая в 2016 году.

Во время следственных мероприятий обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причиненный страховой компании ущерб. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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