Мэра Миасса оштрафовали за невнимание к прокуратуре

Глава Миасса Геннадий Васьков заплатит 4 тысячи рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мэр Миасса оштрафован за невыполнение законных требований прокурора.

В январе этого года глава прокуратуры Миасса внес протесты на два постановления администрации городского округа, утверждающих административные регламенты.

В соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Однако чиновник не удосужился сообщить прокурору Миасса в установленный законом срок в письменном виде о результатах рассмотрения протестов.

Кроме того, в январе 2017 года прокуратурой в адрес главы округа было направлено требование о представлении ряда постановлений, но к установленному в требовании сроку документы не были представлены.

В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении г-на Васькова два дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

Постановлениями мирового судьи за каждое правонарушение мэр оштрафован на 2 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.17

01 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Южноуральский бизнесмен получил срок за развращение школьниц и полицейских. / Челябинский областной аптечный склад поймали на закупке таинственного авто за 5,5 миллиона рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»