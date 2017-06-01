В Челябинске на три недели ограничили движение на оживленной автостраде в районе ЧТЗ

На оживленной дороге в Тракторозаводском районе Челябинске движение ограничили почти на 3 недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничение движения связано с реконструкцией участка теплотрассы.

Из-за ремонтных дорог движение автотранспорта будет осложнено на участке улицы Танкистов от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина с 8 часов 1 июня до 20 часов 19 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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