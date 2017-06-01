Да ладно?! Пол Маккартни приедет в Челябинск

Легендарный музыкант приедет в Челябинск, если в городе появится улица в честь Джона Леннона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр столицы Южного Урала поддержал инициативу горожан о появлении в Челябинске улицы Джона Леннона. Об этом в социальных сетях рассказал председатель движения «Развитие региона», бывший замминистра экономического развития Челябинской области Игорь Лашманов.

Напомним, с инициативой присвоить одной из улиц города имя легендарного «битла» выступил музыкант и композитор Валерий Ярушин. В 2000 году Челябинская городская Дума приняла соответствующее решение, которое подписал тогдашний глава Челябинска Вячеслав Тарасов. Однако на этом все и закончилось: улицы Джона Леннона в городе так и не появилось.

В этом году инициативу реанимировали активисты-общественники, направив обращение на имя действующего мэра Евгения Тефтелева. Градоначальник отнесся поддержал предложение, поручив вице-мэру по социальному развитию Игорю Лопаткину принять меры по решению вопроса.

В случае, если городские власти выполнят обещание, на открытие улицы Джона Леннона в Челябинск приедет Пол Маккартни. По словам Игоря Лашманова, он уже подтвердил свое согласие Валерию Ярушину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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