Авария парализовала движение по Свердловскому тракту в Челябинске

Свердловский тракт в Челябинске остановился на несколько часов из-за аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром. Об этом горожане рассказывают в социальных сетях.

«Сегодня утром, 1 июня, в начале восьмого утра по местному времени сервис «Яндекс.Пробки» установил в районе Свердловского тракта Челябинска значок с ДТП. Скорость движения на участке тракта от ветеринарной лечебницы до проспекта Комсомольского снизилась до 10 километров в час», – сообщают челябинцы.

По словам очевидцев, на Свердловском тракте возле ветеринарной лечебницы столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Одна из легковушек перевернулась. В результате образовался многокилометровый затор в обе стороны движения, сохранявшийся в течение нескольких часов.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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