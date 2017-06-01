В Челябинске 14-летняя школьница пропала после пробежки на стадионе

В Челябинске разыскивают 14-летнюю воспитанницу спортивного интерната.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном поисково-спасательном отряде «Легион СПАС», девочка-подросток исчезла 31 мая после занятий на стадионе имени Елесиной. Последний раз воспитанницу интерната видели идущей по тропинке в лес. Примечательно, что куртку, а также сумку с телефоном и документами девочка оставила в раздевалке.

Родственники пропавшей Виктории Колосовой обратились в полицию. К поискам несовершеннолетней подключились и волонтеры.

Отметим, незадолго до исчезновения между школьницей и другими воспитанницами интерната произошел конфликт. По предварительным данным, подростка обвинили в краже денег у сверстницы, после чего Виктория ушла в туалет и пропала.

Приметы разыскиваемой: рост 155 см, стройная, большие карие глаза, пухлые губы, волосы до плеч, возможно, собраны в хвост. Была одета в черные лосины, синие гетры, темно-синюю кофту с капюшоном, кроссовки голубовато-зеленого цвета, красные часы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщать по телефонам: 8-922-731-74-14, 8-951-79-40-156 или 02.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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