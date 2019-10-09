Среди челябинских депутатов появился координатор штаба Навального

Среди челябинских депутатов появился сторонник Навального. И не просто сторонник – руководитель его штаба в столице Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после отъезда в Москву Бориса Золотаревского обязанности координатора челябинского штаба Навального исполнял Алексей Мезяев. В конце сентября он покинул пост. И сегодня штаб сообщил, что новым координатором стал Максим Лапин – депутат Калининского районного совета.

Лапин не внезапно воспылал симпатией к оппозиционерам. «Максим Лапин часто помогал нам с организацией различных мероприятий и участвовал в митингах, – сообщили в штабе. – Его незаконно задерживали 9 сентября на акции против пенсионного грабежа и 27 июля во время московских протестов».

На выборах 8 сентября Лапин победил в одномандатном округе №10 Калининского района, опередив представителя «Единой России» Павла Федулова на 143 голоса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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