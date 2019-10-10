Челябинцы уверены, что элита России не считается с конституцией

Каждый второй челябинец считает, что властвующая элита России не ориентирована на соблюдение Конституции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС провели опрос челябинцев, узнав, считают ли они, что властвующая элита России ориентирована ли на соблюдение основного закона страны.

О том, что властвующая элита России в полной мере ориентирована на соблюдение конституции, сказали лишь 5,3% респондентов. Горожане, выбирающие данную оценочную позицию, это чаще мужчины и жители города с низким уровнем материальной обеспеченности.

Более чем каждый третий опрошенный (35%) отмечают, что властвующая элита России ориентирована на соблюдение конституции отчасти. Данная оценочная позиция не позволяет уточнить – в большей или меньшей мере. Среди челябинцев, так отвечающих на вопрос, чаще представлены женщины, респонденты в возрасте 18-30 лет, по роду занятий – студенты и наёмные работники частных предприятий.

Большинство горожан (48,3%) считают, что властвующая элита России не ориентирована на соблюдение конституции. Эту позицию чаще остальных выбирают жители города старше 50 лет, со средним уровнем материальной обеспеченности.

«Результаты проведённого опроса можно трактовать по-разному. Однако, то, что большая часть опрошенных – почти каждый второй уверена в отсутствии устойчивой ориентации властвующей элиты на соблюдение конституции – достаточно тревожный для федеральной власти сигнал, говорящий о дефиците доверия к политическому классу», – констатировали авторы исследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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