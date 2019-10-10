Челябинск принимает самолеты, летевшие в Екатеринбург

В аэропорту Челябинска приземлился самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня примерно в 11:20 борт «Госавиации», вылетевший с авиабазы Шагол, заходя на посадку в Кольцово, не смог выпустить шасси. Это заметили диспетчеры аэропорта, когда самолет снизился до 50 метров. Поскольку экипаж и проблемах не сообщал, поэтому полосу для аварийной посадки не готовили.

Ан-12 проехал по полосе на брюхе, подоспевшие пожарные потушили небольшой пожар, возникший внизу самолета.

На борту находилось 17 человек: 6 членов экипажа и 11 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает telegram-канал Baza.

Поскольку аэропорт Кольцово закрыли после происшествия, самолеты, летевшие в Екатеринбург, отправляют в другие города: часть в Пермь, а рейс «Уральских авиалиний» из Сочи в 13:24 приземлился в Челябинске.

Через некоторое время в Баландино сядет и борт «Аэрофлота», летевший в Екатеринбург из Москвы: лайнер уже начал снижение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.10.19

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