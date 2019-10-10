В Уфе совершил экстренную посадку самолет, летевший в Челябинск

В Уфе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Челябинск.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром. Один из пассажиров не смог дождаться конца полета и закурил в туалете. Сработали датчики задымления.
Командир судна принял решение экстренно посадить лайнер в ближайшем аэропорту. Борт со 181 пассажиром сел в Уфе. Курильщика передали полиции.
Самолет продолжил путь и приземлился в пункте назначения с 40-минутным опозданием.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 10.10.19
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