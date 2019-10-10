В Уфе совершил экстренную посадку самолет, летевший в Челябинск

В Уфе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром. Один из пассажиров не смог дождаться конца полета и закурил в туалете. Сработали датчики задымления.

Командир судна принял решение экстренно посадить лайнер в ближайшем аэропорту. Борт со 181 пассажиром сел в Уфе. Курильщика передали полиции.

Самолет продолжил путь и приземлился в пункте назначения с 40-минутным опозданием.

Челябинск, Павел Зварзин

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