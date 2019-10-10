В Челябинске закрыли движение на дублере главной городской магистрали

В Челябинске частично закрыто движение по улице Сони Кривой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением дорожных работ закрыто движение по улице Сони Кривой на участке от улицы Красной до Свердловского проспекта. Здесь подрядчик выполняет фрезерование старого дорожного покрытия.

Закрытие улицы Сони Кривой будет происходить поэтапно по направлению в сторону улицы Лесопарковой. К укладке асфальтобетона приступят при благоприятных погодных условиях.

Кроме того, в ночное время, при сухой погоде, дорожники будут работать на улицах Свободы и Цвиллинга, днем – на улице Коммуны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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