С экс-мэра Златоуста требуют 5 миллионов рублей за клевету

В Златоусте стартует суд по иску предпринимателя о защите чести и достоинства к бывшему главе Златоуста Вячеславу Жилину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, судебное заседание по гражданскому делу назначено на 14 часов 22 октября.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от бизнесмена Владимира Воловникова поступил в Златоустовский городской суд в конце августа. Заявитель просит привлечь экс-главу Вячеслава Жилина к ответственности за высказывания о подкупе горожан во время визита врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Речь идет о встрече златоустовцев с чиновниками 26 августа. Позднее Жилин заявил одному из изданий, что в тот день в зале присутствовали оппозиционно настроенные горожане – всего около 150 человек, которые устроили шумиху, якобы, по заказу бизнесменов «из старой команды». Среди «заказчиков» прозвучала и фамилия Воловникова, руководящего ООО «ЖЭК №2».

Напомним, через неделю после визита главы региона, 3 сентября, мэр Златоуста подал в отставку. В тот же день иск Владимира Воловникова о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству.

«Сведения, распространенные ответчиком, по утверждению истца, являются несоответствующими действительности, порочат его честь, достоинство, деловую репутацию, распространением указанных сведений Воловникову В.В. причинен моральный вред, который он оценивает в 5 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе городского суда.

Предприниматель просит признать распространенные Жилиным сведения не соответствующими действительности, обязать ответчика опровергнуть их, и взыскать с экс-мэра компенсацию морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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