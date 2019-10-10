Минобороны заплатит 4,5 миллиона рублей родственникам погибшего южноуральца-срочника

Суд обязал Минобороны выплатить компенсацию за гибель солдата-срочника из Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Магнитогорска частично удовлетворил исковые требования семьи южноуральца-срочника, погибшего в Пермском крае.

Напомним, тело 20-летнего солдата срочника из Магнитогорска обнаружили в душевой казармы в январе прошлого года. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек стал объектом издевательств одного из сослуживцев. Тот бил парня, оскорблял, всячески унижал. Свидетелями травли были солдаты воинской части и сотрудники столовой. Офицеры же решили просто не замечать неуставных отношений. По итогам служебной проверки 27 офицеров получили дисциплинарные взыскания, а сослуживца магнитогорца суд приговорил к четырем годам лишения свободы за доведение до самоубийства.

После окончания судебного процесса родители и сестра погибшего солдата подали иск к воинской части и Минобороны, потребовав возмещения морального вреда, который оценили в 9 миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил требования родственников, обязав военное ведомство выплатить каждому из них по полтора миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.10.19

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