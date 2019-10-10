Ускова снова промахнулась: аварию на теплотрассе в Верхнем Уфалее в указанные мэром сроки не устранили (дополнено)

В Верхнем Уфалее случилась очередная коммунальная авария: несколько домов в центре города остались без отопления.

Как уже сообщал «Новый День», в центре города – прямо под окнами мэрии – с 21 сентября не могут устранить повреждения на только что отремонтированной теплотрассе: чтобы ни делали коммунальщики, труба все время протекает и парит.

А сегодня случилась новая напасть – в сквере Победы (его тоже хорошо видно из окон городской администрации) «рванула» другая труба.

«Видимо авария произошла ночью, – рассказали горожане. – Утром трассу уже раскопали и что-то там делали, но, похоже, не сделали».

В связи с повреждением в нескольких многоэтажных жилых домах (№151-А по улице Ленина, №33 и №35 по улице Прямицына), а также в городской поликлинике, магазинах «Пятерочка» и «Магнит», в Центре искусств и городском главпочтамте отключили тепло и горячую воду.

«Отключены были всего три дома, а не весь Верхний Уфалей. Связано это было с тем, что на теплотрассе меняли задвижку. К 19-ти часам теплоснабжение в этих трех многоквартирных домах будет восстановлено», – процитировало ОТВ главу администрации Верхнего Уфалея Веру Ускову.

Однако либо Веру Александровну ввели в заблуждение подчиненные, либо мэр в очередной раз решила «сгладить» ситуацию, но к 22:00 ни отопление, ни горячая вода в 3 жилых дома (а в них живет более 500 человек) не вернулись. В нежилые здания, понятно, тоже.

«У нас тут все в тумане, – говорят горожане. – Пар стоит выше школы (речь идет о школе №1, расположенной в типовом трехэтажном здании 1961 года постройки)». Судя по всему, задвижку заменить пока не удалось. Между тем, сегодня вечером температура наружного воздуха в городе опустилась ниже нулевой отметки. Это означает, что есть риск заморозить в отключенных зданиях всю систему отопления.

Отметим, что Ускова уже промахивалась с победными реляциями, за что получила нагоняй от губернатора и была вызвана в областную прокуратуру (там она сообщила, что «работа по подготовке к отопительному сезону и взысканию долгов в городе ведется на высоком уровне», но получила предостережение прокурора). И вот опять.

Тепло и вода в домах появились только к 23 часам.

Добавим, что 11 октября «в связи с проведением неотложных ремонтных работ» по замене оборудования на водоводе без холодного водоснабжения останется микрорайон Никельщиков.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 10.10.19

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