В Магнитогорске историческую запись убрали с дома, чтобы не ремонтировать

«Визитную карточку» одного из районов Магнитогорска демонтируют, чтобы не тратиться на её ремонт и содержание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о демонтаже надписи «Орджоникидзевский район» на доме на Завенягина, 9 стало известно на днях. И подобное решение вызвало крайнее недоумение у горожан.

Надпись появилась здесь еще в 1984 году и за прошедшие 35 лет стала своеобразной визитной карточкой этого района Магнитогорска. Но примерно месяц назад пронесшийся над городом ураган повредил её: буква «Й» накренилась, и южноуральцы стали опасаться, как бы она не рухнула вниз. Появилась необходимость срочного ремонта.

Правда, о надписи чиновникам напоминали и раньше. «На доме № 9 на улице Завенягина есть надпись «Орджоникидзевский район». Буквы с облупившейся краской, смотрится не очень красиво. Было бы здорово привести их в порядок. А если еще и подсветку сделать…», – обратился к мэрии через официальную группу администрации Магнитогорска один из горожан.

В мэрии заверили, что держат ситуацию на контроле, но переложили ответственность на управляющую компанию, обслуживающую дом. Оказывается, историческая надпись юридически... не существует. «Эти буквы даже не состояли в реестре администрации города. По документам их просто не существовало, – цитирует «Верстов.Инфо» руководителя управляющей компании. – Их установили в 1984 году. Долгое время за ними ухаживали, у букв была световая иллюминация. Но где-то 15 лет назад их окончательно забросили. Так они и простояли все эти годы без должного ухода».

Казалось бы, судьбой «визитной карточки» Орджоникидзевского района в пору заинтересоваться мэрии, взять её на баланс и сохранить. Однако, чиновники решили не заморачиваться, предложив управляющей компании самой решать: закрепить буквы и заняться их содержанием или... демонтировать их.

Выбор коммунальщиков оказался слишком очевидным. «Мы решили, что нам проще эти буквы демонтировать, – говорит представитель УК. – Хотя один час крана стоит 12 тысяч рублей, а для того, чтобы «Орджоникидзевский район» полностью демонтировать нужна десятичасовая работа одного только крана. Да, это накладно. Но это все равно дешевле, чем эти буквы реставрировать и уж, тем более, устанавливать подсветку».

На данный момент большинство букв уже демонтировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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