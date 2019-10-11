В Челябинске класс закрыли на карантин из-за пневмонии

В одной из гимназий Челябинска ввели карантин по пневмонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на карантин закрыли один из классов гимназии №26, расположенной в Курчатовском районе.

По данным 31tv.ru, причиной отмены занятий стала пневмония. Когда карантинные мероприятия закончатся, пока не известно.

Интересно, что пневмония зачастую является следствием перенесенного ранее гриппа. Однако, в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщают, что за 40 неделю 2019 года зарегистрировано 62 случая ОРВИ на 100 тысяч населения, отмечено снижение заболеваемости на 1,5%. Это вторая неделя снижения заболеваемости после всплеска, фиксируемого с началом учебного года. В целом, уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 24%. По данным мониторинговых исследований отмечается циркуляция вирусов парагриппа, рино- и аденовирусной инфекции, вирус гриппа не выявлялся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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