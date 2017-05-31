Четверг, 1 июня 2017, 00:44 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Строители Крымского моста приступили к сооружению фарватерных опор

Строители Крымского моста приступили к сооружению фарватерных опор

Мостостроители приступили к сооружению тел фарватерных опор Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА , в проекте строительства предусмотрено строительство двух фарватерных опор. Одна будет установлена ближе к Тамани, вторая – ближе к Керчи. Они разные: железобетонные под автодорожную часть и со стальным каркасом под железнодорожную часть. Такие различия обусловлены нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Крымского моста.

Создание свайных фундаментов на этих опорах завершилось еще в апреле, после чего начались работы над ростверками. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысяч тонн арматуры и больше 5,5 тысяч кубометров бетона. На опоре, которая ближе к Тамани, строители уже перешли к созданию железобетонных стоек тел опор. Их бетонирование будет идти в несколько этапов. Сооружение ростверков в железнодорожной части опор выполнено частично. На следующем, втором, этапе армирование и бетонирование ростверка ведется параллельно с установкой основных силовых элементов тел опор – стальных сердечников.

Одновременно на фарватерных опорах ведутся работы по созданию вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Опоры смогут принять арки Крымского моста в конце августа этого года, сообщили в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 31.05.17

УЕФА расщедрился на мячи для Крыма, остальные обещания пока виртуальные. / Севастополь не может забыть украинское прошлое: Балаклаву-Грин опять представят как перспективный проект. / Российские военные будут поститься в соцсетях «под роспись».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

Анонсы событий /

01 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

И снова Беня: СБУ согласовала продажу «дочки» Внешэкономбанка на Украине

Севастополь снова занялся решением проблемы водного коллапса

Ходите пешком: крымским муниципалитетам автостанции не нужны

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

В Бахчисарае чиновники подали в суд на Минэкологии, чтобы не убирать стихийную свалку

Пляжи не готовы, телефоны не работают: в Крыму провалили подготовку к купальному сезону

В Крыму предприятие-призрак делит прибыль и пытается получить недвижимость в центре столицы
Все новости