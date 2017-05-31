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Родина-мать не покорилась украинской декоммунизации – закон против

Родина-мать не покорилась украинской декоммунизации – закон против

Герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве останется нетронутым. Демонтаж нарушит действующее законодательство Украины об охране культурного наследия, об авторском праве и смежных правах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило Министерство культуры Украины. «С целью предупреждения нарушения действующего законодательства вопрос демонтажа, а также замены советской символики на щите Монумента надо проработать с точки зрения законодательства Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах», – цитирует УНН главное культурное ведомство Украины.

Украинский закон о декоммунизации запрещает использование и пропаганду символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в частности герба СССР. При этом запрет не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления в силу закона. Монумент «Родина-мать» создан в 70-80 годы прошлого столетия и находится под госохраной. Шансы уцелеть от декоммунизации монументу придает весомая отметка в Госреестре недвижимых памятников Украины от 16 декабря 2016, где «Родина-мать» значится еще и как памятник науки и техники местного значения.

Ситуация вокруг «Родины-матери» совпала с обращением депутатов Верховной Рады Украины в Конституционный суд. «Обранцi» требуют признать антиконституционным закон о декоммунизации – видимо, в надежде спасти не столько остатки культурных ценностей периода СССР на территории Украины, сколько право соотечественников участвовать в жизни своей уже немонументальной родины. Подписи под документом поставили 46 человек от «оппозиционного блока», сообщает пресс-служба суда.

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 31.05.17

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