В Крыму предприятие-призрак делит прибыль и пытается получить недвижимость в центре столицы

Давно ликвидированное предприятие «Крыммолоко» стало активно подавать признаки жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некогда крупнейший в Крыму производитель молочной продукции сначала обанкротился, а потом самоликвидировался: весной прошлого года было объявлено о том, что предприятие закрыто, положенные компенсации уволенным работникам (их было около 300) выплачены.

В Арбитражном суде Крыма рассматриваются десяток дел о взыскании с АО «Крыммолоко» задолженностей: 2,7 млн руб неоплаченной аренды земли требует администрация Симферополя, 2,6 млн – «Вода Крыма», 413 тыс руб – администрация Белогорска, 200 тыс руб – «Крымгазсети», в списке кредиторов поставщики и контрагенты.

На бывшем здании молокозавода, находящемся в центральной части Симферополя, появилась вывеска кубанского АО «Агрокомплекс» имени Ткачева (основано отцом нынешнего министра сельского хозяйства РФ). Из всего этого вроде бы следует, что предприятие умерло.

Однако в Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в Симферополе явился человек, представившийся юристом «Крыммолока» – для оформления права собственности на имущества ПАО «Крыммолоко» (несколько объектов капитального строительсва: производственный корпус, котельная). Оказывается, юристы компании обнаружили нестыковки в технической документации, Госкомрегистр пообещал им всяческую помощь и поддержку.

На сайте самого «Крыммолока» размещено объявление о предстоящем 22 июня собрании акционеров АО «Крыммолоко». В повестке дня – среди прочих вопросов – «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2016 финансового года».

Министерство сельского хозяйства Крыма сообщило, что в Крыму молочную продукцию производят 13 предприятий и молочных цехов. Среди них нет ни «Крыммолока», ни «Агрокомплекса» им. Ткачева.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.05.17

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