Четверг, 1 июня 2017, 00:42 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Пляжи не готовы, телефоны не работают: в Крыму провалили подготовку к купальному сезону

Пляжи не готовы, телефоны не работают: в Крыму провалили подготовку к купальному сезону

В Крыму провалили работу по подготовке к лету: муниципалитеты должны были представить в минтуризма паспорта пляжей до 25 мая. Ни одна администрация этого не сделала. Об этом заявила начальник главного контрольного управления Совета министров РК Елена Шевцова.

Как передает корреспондент РИА , на сегодняшний день заключение лабораторной экспертизы получили 29%, госинспекции по маломерным судам – 55%, Роспотребнадзора – 12%. Хуже всего работа ведется в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте.

Напомним, что в каждом населенном пункте должны были создать «горячие линии» по вопросам работы прибрежных территорий и разместить номера телефонов на информационных стендах непосредственно на пляжах. Оказалось, и к этому поручению многие отнеслись формально.

По словам Шевцовой, в Алуште выяснить ситуацию не удалось по 32 пляжам из 100: телефоны либо не отвечают, либо не работают, а то и вовсе «номер не существует». В Саки такая картина отмечена на каждом втором пляже, в Евпатории на 34 из 95, в Феодосии – на 16 из 43, в Ялте – 26 из 106, в том числе на пляжах двух республиканских учреждений и одного федерального.

В свою очередь, арендаторы пляжей жалуются, что не могут подключиться к электрическим и водным сетям: рерусоснабжающие организации не торопятся реагировать на заявки, процесс затягивается. Больше всего подобных жалоб поступает из Ялты и Бахчисарайского района.

Напомним, вчера глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в следующем году все пляжи должны быть готовы до 1 мая, в противном случае они вообще не открются.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.05.17

В Крыму предприятие-призрак делит прибыль и пытается получить недвижимость в центре столицы. / МУПы Крыма грозят отключить от энергоресурсов. / «Мы здесь в безопасности»: россияне игнорируют предупреждение МИДа по Черногории. Обострение отношений не сказалось на российском турпотоке.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Не потопаешь – не полопаешь: в Крыму обяжут открывать пляжи к 1 мая

В рубриках

, , , , , ,

Крым, все новости

Анонсы событий /

01 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

И снова Беня: СБУ согласовала продажу «дочки» Внешэкономбанка на Украине

Севастополь снова занялся решением проблемы водного коллапса

Ходите пешком: крымским муниципалитетам автостанции не нужны

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

В Бахчисарае чиновники подали в суд на Минэкологии, чтобы не убирать стихийную свалку

В Крыму предприятие-призрак делит прибыль и пытается получить недвижимость в центре столицы

МУПы Крыма грозят отключить от энергоресурсов
Все новости