Пляжи не готовы, телефоны не работают: в Крыму провалили подготовку к купальному сезону

В Крыму провалили работу по подготовке к лету: муниципалитеты должны были представить в минтуризма паспорта пляжей до 25 мая. Ни одна администрация этого не сделала. Об этом заявила начальник главного контрольного управления Совета министров РК Елена Шевцова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день заключение лабораторной экспертизы получили 29%, госинспекции по маломерным судам – 55%, Роспотребнадзора – 12%. Хуже всего работа ведется в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте.

Напомним, что в каждом населенном пункте должны были создать «горячие линии» по вопросам работы прибрежных территорий и разместить номера телефонов на информационных стендах непосредственно на пляжах. Оказалось, и к этому поручению многие отнеслись формально.

По словам Шевцовой, в Алуште выяснить ситуацию не удалось по 32 пляжам из 100: телефоны либо не отвечают, либо не работают, а то и вовсе «номер не существует». В Саки такая картина отмечена на каждом втором пляже, в Евпатории на 34 из 95, в Феодосии – на 16 из 43, в Ялте – 26 из 106, в том числе на пляжах двух республиканских учреждений и одного федерального.

В свою очередь, арендаторы пляжей жалуются, что не могут подключиться к электрическим и водным сетям: рерусоснабжающие организации не торопятся реагировать на заявки, процесс затягивается. Больше всего подобных жалоб поступает из Ялты и Бахчисарайского района.

Напомним, вчера глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в следующем году все пляжи должны быть готовы до 1 мая, в противном случае они вообще не открются.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.05.17

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