В Бахчисарае чиновники подали в суд на Минэкологии, чтобы не убирать стихийную свалку

Администрация Бахчисарая упорно не хочет убирать свалку строительного мусора на территории города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свалка была обнаружена в черте города в сентябре прошлого года, экологи составили предписание. Однако в администрации муниципалитета долгое время сообщали, что земельный участок никому не принадлежит, а после и вовсе заявили, что это не свалка, а разрушенный недострой. Позже администрация Бахчисарая подала в суд на Министерство экологии и природных ресурсов Крымf, чтобы обжаловать предписание по ликвидации свалки. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию, когда представители власти судятся друг с другом и призвал отозвать иск, а свалку ликвидировать. «Иск, чтобы завтра был отозван! Делать больше нечего», – заявил Аксенов.

На сегодняшний день, по данным Мин ЖКХ Крыма, на территории полуострова находится 305 стихийных свалок: 57 из них находятся за границами населенных пунктов, а 248 – в черте муниципалитетов. При этом по состоянию на середину мая было ликвидировано 18 свалок общим объемом 16 тыс кубических метров.

Глава Крыма поручил представителям коммунального ведомства более плотно работать с правоохранителями и выявлять нарушителей по горячим следам. «Каждый раз при обнаружении свалки проводить оперативный розыск для тогj, чтобы установить нарушителей, которые вывозят мусор, наложить штрафы и за их счет свалки ликвидировать. А так – они намусорили, а бюджет пусть убирает», – заключил Аксенов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.05.17

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