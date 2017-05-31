Ходите пешком: крымским муниципалитетам автостанции не нужны

В Крыму муниципалитеты не согласовывают «Крымавтотрансу» земельные участки под автостанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день только 7 автостанций поставлены на кадастровый учет. По 40 земельным участкам документы направлены в адрес глав администраций муниципальных образований. Между тем, согласовывать землю ГУПу чиновники не спешат: одни отказывают, вторые не отвечают на запрос, а некоторые участки уже имеют других собственников.

«По автостанции в Бахчисарае получен отказ от депутатского корпуса. У меня есть протокол заседаний городского совета, они предложили нам земельный участок непосредственно под помещение автостанции. Где парковаться автобусам неизвестно», – рассказал директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук. После того как ситуация была озвучена на селекторном совещаниив правительства Крыма с муниципалитетами в горсовете Бахчисарая пообещали пойти навстречу ГУПу и выделить земельный участок.

Кроме того, некоторые крымские администрации требуют от «Крымавтотранса» выплатить долги за пользование земельными участками в украинский период. Так как ГУП не является правопреемником и не может выплачивать долги бывших ПАО, глава Крыма Сергей Аксенов поручил «Крымавтотрансу» оказать благотворительную помощь администрациям, чтобы снять этот вопрос. «Прямой системы выплаты нет, но там, где действительно необходимо провести какие-то работы по функционированию автостанции – сделать дорогу, например, нужно помочь», – заявил глава РК.

Симферополь, Анастасия Зук

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