Севастополь снова занялся решением проблемы водного коллапса

Правительство Севастополя снова вернулось к проблеме водоснабжения города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городском правительстве состоялось рабочее совещание по вопросам поиска источников гарантированного водоснабжения.

Напомним, что скандальную идею строительства Соколиненского водохранилища с тоннелем после масштабных протестов крымчан отмели на уровне столицы. Поэтому рассматривали другие варианты: это и строительство водохранилища на землях совхозугодий в районе Качи, и возведение завода по опреснению морской воды, и использование Чернореченского водохранилища.

«Логика цифр и элементарная топография говорят о том, что дно существующего Чернореченского водохранилища находится на отметке +269 метров над уровнем моря. Такого рода природные исходные данные позволяют решить проблему водоснабжения Севастополя природным же путем – построив самотечный водовод от Чернореченского водохранилища до третьего гидроузла. Далее, по уже имеющимся водоводам, вода пойдет до распределительных сетей города, – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» автор идеи член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, экс-вице-мэр Севастополя, экс-председатель Высшего экономического Совета Крыма Геннадий Рубцов.

Пополнить резервы самого Чернореченского водохранилища довольно просто: согласно данным геолого-разведывательных изысканий на Ай-Петринской яйле, над вторым очагом уже затухшего вулкана существует природный опреснитель морской воды. Черноморская вода попадает на раскаленные плиты вулкана на глубине порядка 2-х тысяч метров, где превращается в пар. Затем естественным путем конденсируется и минерализуется, снова превращаясь в воду, только уже опресненную. Половина всего пресного объема идет через подземные потоки в восточный Крым и на север до Джанкоя. Остальная часть сбрасывается в Черное море в виде субмаринных вод. Геологоразведка позволила обнаружить точки доступа к этим источникам питьевой воды, которые обладают и высокими качественными характеристиками.

Есть и второй вариант пополнения запасов Чернореченского – это активные родники, расположенные в непосредственной близости. При вскрытии их стало ясно, что более 5 млн кубов чистой родниковой воды в год скважины выдадут «на ура».

Для подстраховки системы водоснабжения разработан дополнительный источник – водоем у горы Гасфорта. Где, по словам Рубцова, необходимо провести дноуглубительные работы, обустроить и вполне реально увеличить объем воды минимум в 2-2,5 раза. А идею сдачи в аренду такого стратегически важного объекта для Севастополя, как водоем, нужно забыть, как страшный сон, считает Рубцов. Это резервное водохранилище сможет выдать порядка 4-6 миллионов кубометров воды в год.

В общей сложности, из всех источников можно будет получить более 20 млн кубометров воды в год, что значительно больше, чем предлагали сторонники «соколиненской идеи».

Ну а пока, по словам Рубцова, в Черную речку из Чернореченского водохранилища сбрасывается около 145 тысяч кубов ежедневно. При этом минимальные потери в русле реки составляют 25%. В годовом исчислении это 13 миллионов кубов.

Добавим сюда насосные установки, которыми выравнивается уровень в нынешней системе водоснабжения. Оплата за потребляемую мощность наносов каждый месяц составляет более 180 тыс в долларовом эквиваленте, затем эта цифра разбрасывается платежками населению.

При использовании Чернореченского водохранилища надобность в насосах отпадет. И как следствие, должны снизиться тарифы. А высвободившуюся естественным экономическим путем маржу можно пустить на ремонт сетей, изношенных на 50%, считает Рубцов. Следующее заседание по проблеме намечено на середину июня. Ожидают прибытия итальянских специалистов, владеющих технологиями с использованием геотермальных источников. На счету итальянской компании более 50-ти реализованных в этой сфере проектов.

По результатам июньского заседания будет определен окончательный вариант проекта.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 31.05.17

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