Четверг, 1 июня 2017, 10:07 мск

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В Симферополе пассажир сломал в автобусе

В Симферополе пассажир сломал в автобусе

В Симферопольском маршрутном автобусе пожилой пассажир сломал нос из-за резкого торможения.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел вчера. Водитель автобуса «БАЗ» двигаясь по территории автостанции «Восточная», резко затормозил, из-за чего в салоне упал пожилой мужчина. В результате ДТП у 77-летнего пассажира сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.

Симферополь, Анастасия Зук

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