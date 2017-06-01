Четверг, 1 июня 2017, 12:39 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Месть за Крым: базу «Миротворца» пополнил Константин Кинчев

Месть за Крым: базу «Миротворца» пополнил Константин Кинчев

Лидер российской рок-группы «Алиса» Константин Кинчев попал в базу данных сайта «Миротворц» (заблокирован в России).

Как передает корреспондент РИА , известный российский музыкант занесен в украинский список «врагов» на скандальном сайте «Миротворец» за гастроли в российском Крыму, а также за отрицание агрессии со стороны РФ.

Отметим, что база данных «Миротворца» пополняется ежедневно. На сегодняшний день в списке «врагов Украины» содержатся данные более двух десятков российских артистов, например, Ирина Аллегрова, Стас Пьеха, Бьянка, Наталья Королева, Лолита Милявская, Юлия Самойлова и другие известные исполнители, актеры и юмористы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.06.17

В Симферополе пассажир сломал нос в автобусе. / Сенат США готовится ужесточить санкции против России. Под ограничительные меры попадут металлургия и ж/д транспорт. / Минобороны назвало причины крушения Ту-154. Расследование завершено.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

Керченская переправа ввела запрет на провоз оружия

Крым активно посещают иностранцы – тайными группами

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

В Симферополе пассажир сломал нос в автобусе

Политика /

Сенат США готовится ужесточить санкции против России

Скандалы и происшествия /

Минобороны назвало причины крушения Ту-154
Все новости