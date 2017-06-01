Месть за Крым: базу «Миротворца» пополнил Константин Кинчев

Лидер российской рок-группы «Алиса» Константин Кинчев попал в базу данных сайта «Миротворц» (заблокирован в России).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный российский музыкант занесен в украинский список «врагов» на скандальном сайте «Миротворец» за гастроли в российском Крыму, а также за отрицание агрессии со стороны РФ.

Отметим, что база данных «Миротворца» пополняется ежедневно. На сегодняшний день в списке «врагов Украины» содержатся данные более двух десятков российских артистов, например, Ирина Аллегрова, Стас Пьеха, Бьянка, Наталья Королева, Лолита Милявская, Юлия Самойлова и другие известные исполнители, актеры и юмористы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.06.17

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