Крым активно посещают иностранцы – тайными группами

Крым посетят организованные группы туристов из Великобритании, Китая и Италии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне на полуострове тайно побывала группа английских туристов. Их приезд не афишировался из-за возможных проблем, связанных с посещением Крыма. Прежде всего, зарубежных туристов интересует исторические, военные и познавательные экскурсии.

«Летом Крым иностранцам не интересен, поэтому им больше нравится осенний и весенний периоды: погода соответствующая и цены на проживание. Пляжи им не нужны, у них только экскурсионная программа, как правило, это военно-исторический туризм», – рассказал РИА «Новый день» председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его словам, в настоящее время также ведутся переговоры с итальянцами. Следующие организованные группы приедут в Крым осенью.

Симферополь, Анастасия Зук

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