Керченская переправа ввела запрет на провоз оружия

С 1 июня по 12 июля через Керченскую переправу запрещено провозить оружие.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «Морской дирекции» (оператор Керченской паромной переправы – прим. «НД»), запрет введён в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года».

«В Сочи в это время пройдёт крупное футбольное событие – Кубок Конфедераций», – уточнили в пресс-службе, добавив, что ограничения не касаются спортивного огнестрельного оружия, которое используется на соревнованиях по стрельбе, и служебного – для спецзадач по защите жизни граждан, ценных грузов и важной корреспонденции.

В «Морской дирекции» отметили, что ранее провозить оружие на паромах можно было при наличии «разрешений и документов, предусмотренных российским законодательством».

С 17 июня по 2 июля в четырёх российских городах – Москве, санкт-Петербурге, Казани и Сочи пройдут футбольные матчи в рамках Кубка Конфедераций -2017.

В столице Зимних Олимпийских Игр 2014-го года состоятся четыре турнирные встречи: 19 июня сыграют сборные Австралии и Германии, 21-го июня – Мексика с Новой Зеландией, 25-го – пройдёт матч Камеруна с Германией, а 29-го числа на футбольном поле встретятся победители группы В с обладателями второго места в группе А.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 01.06.17

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