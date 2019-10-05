Киев согласен восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Восстановление прерванного при Петре Порошенко железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса возможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», – заявил Глава МИД Украины, комментируя тему свободного перемещения между ЛДНР и Украиной после подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

Кроме того, предполагается увеличение переходных пропускных пунктов после восстановления автомобильного моста в Станице Луганской.

«Будут следующие мосты, следующие переходные пункты», – отметил министр в эфире украинского телевидения.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на документ «Укрзализницы» сообщали о том, что в стратегию железнодорожного ведомства до 2023 года включена возможность восстановления сообщения с республиками Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.10.19

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