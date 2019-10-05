Стороны конфликта в Донбассе определили дату разведения войск

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе ждёт от конфликтующих сторон уточнённую информацию о положении сил на линии фронта. Отвод войск запланирован на 9 октября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В понедельник представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе будет передана СММ ОБСЕ информация об исходном нахождении сил и средств на участке разведения №3, а также информация о планируемом местонахождении этих сил и средств после завершения мероприятий», – цитирует РИА Новости представителя ДНР в СЦКК.

«В среду после запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу, синхронно и зеркально начнется процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений – отводу обнаруженного вооружения и вооруженных лиц с участков разведения, который будет осуществляться в течение трех дней», – добавил он.

Отвод вооружений на обозначенные позиции должен завершиться 12 октября, после чего будет дана команда на разминирование освобождённых участков и демонтаж фортификационных сооружений.

О том, что в ближайшие дни начнётся разведение войск на линии фронта в Золотом и Петровском, сообщал также спецпредставитель ОБСЕ в Донбассе Мартин Сайдик.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что дата встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» будет согласована только после разведения войск на ранее определённых участках фронта в Донбассе.

Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

Такими точками разведения на линии соприкосновения являются населённые пункты Петровское и Золотое.



Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.19

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