Путин и Зеленский могут встретиться уже через неделю

Дата проведения встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) станет известна после фиксации Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ разведения войск на линии фронта в Петровском и Золотом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постпред РФ Александр Лукашевич.

Напомним, подтверждение разведения сил и средств между конфликтующими сторонами в Петровском и Золотом должно состояться 12 октября.

Однако Лукашевич предостерёг Киев от затягивания или срыва утверждённых договорённостей.

«Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита «нормандской четверки». В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в «нормандском формате» только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании», – указал постпред РФ и подчеркнул, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» – это только первый шаг на пути преодоления Украиной гражданского конфликта на востоке страны.

«В нынешних условиях «мяч» в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе...

Единственно возможный путь – политико-дипломатическое урегулирование внутриукраинского кризиса посредством полного выполнения всех положений одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года на основе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», – цитирует Лукашевича пресс-служба МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.19

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