В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 7-9 октября на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Жары в ближайшие три дня не прогнозируется, но будет ветрено, что способствует быстрому распространению огня.

Поэтому запрещено:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

курить, бросать горящие спички, окурки;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.19

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