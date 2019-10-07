«Нечем дышать»: крымчане требуют закрыть нефтебазу и грозят перекрыть трассу «Таврида»

Жители крымского поселка Ленино грозят перекрыть федеральную трассу «Таврида», если власти не остановят работу частной нефтебазы, снабжающей битумом строителей этой автодороги. Люди жалуются на резкий запах, доносящийся с производственной площадки, расположенной в менее чем 100 метрах от жилых пятиэтажек. Они опасаются, что вредные выбросы скажутся на их здоровье.

Жительница Ленино Ольга Смещук рассказала, что у нее начались головные боли и аллергический кашель. «Я уезжаю отсюда на сутки и ничего нету. Я приезжаю домой, я через сутки кашляю», – приводит слова женщины ОТР.

Другая жительница Ленино Ольга Смещук сообщила, что неприятный запах доходит даже школы, в которой учится ее правнук, – учебное заведение расположено в полукилометре от нефтебазы. По ее словам, ребенок жалуется, что в школе дышать нечем.

Дошло до того, что возмущенные местные жители выходили с пикетом к проходной предприятия, требуя остановить работу нефтебазы.

Любопытно, что проверки Роспотребнадзора показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму. Однако задыхающиеся местные жители заявляют, что проверка проводилась, когда нефтебаза не работала, поскольку руководство знало о взятии проб.

Крымские власти пообещали решить проблему – перевести производство битума на другую площадку. Местные жители настроены решительно. Они обещают перекрыть трассу «Таврида», если чиновники не сдержат обещание.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 07.10.19

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