Штайнмайер призвал Киев соблюдать «формулу Штайнмайера»

Специальная формула, предлагавшая поэтапные шаги выполнения «минских договорённостей», была принята всеми сторонами ещё в 2016 году, однако остаётся обязательной к выполнению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе визита в Грузию заявил автор одноймённой формулы президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Что же касается формулы Штаймайера, то она три года назад была согласована на уровне высокого саммита с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии... Может быть, это уже не столь актуально, однако содержание остаётся содержанием», – приводит ТАСС слова президента Германии.

«Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», – добавил Штайнмайер и выразил удивление, почему формула сейчас вызывает ожесточённую критику со стороны подписавшего её экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, Украина после недавнего согласования вновь начала затягивать реализацию пунктов формулы и отказывается предоставлять Донбассу особый статус.

Между тем, на Западе уже приветствовали предварительное согласие Киева имплементировать «формулу Штайнмайера» в конституцию Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.19

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