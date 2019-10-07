Бывшие назначенцы Порошенко возмущены приготовлениями Зеленского к пуску Северо-Крымского канала

Экс-представители Петра Порошенко «в Крыму» заподозрили новую украинскую власть в том, что она собирается полностью снять введённую в 2014 году транспортную и водную блокаду Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге написал бывший «заместитель представителя президента Украины в АР Крым» Изет Гданов.

По его словам, с украинской стороны на границе с Крымом, а также на самом полуострове интенсивно ведутся работы по подготовке к пуску транспортных и жизнеобеспечивающих инфраструктурных объектов.

«Сейчас время когда говорят одно, а делают другое – то что вслух сказать боятся. По факту строится граница! Еще стечение обстоятельств: Оккупанты на захваченной территории активно готовят русло «Северо-Крымского канала», наверное для запуска весной. Приводят в рабочее состояние железнодорожное полотно, на оккупированной части, которая связывает АРК с материком, хотят запуск поездов!

«Кутаранская дамба», она обеспечивала сырьем заводы химической промышленности в Крыму, сейчас каждый день запускается для «прокачки», мониторю процесс, никто не реагирует. Это что такой процесс возвращения территорий?», – негодует Гданов.

Подозрения Гданова подтвердил и его экс-начальник, так называемый «представитель Украины в АРК» Борис Бабин.

«Не знаю насколько далеко пока мы пойдем в товарообмене с оккупантами в Крыму, но обновление экономического взаимодействия с оккупированным Востоком, в измерении перемещения товаров через КПВВ, уже официально определено как задача правительства президентским указом, что принято сегодня», – приводит слова Бабина «ПолитНавигатор».

Между тем, новые «представители Зеленского в Крыму» на словах категорически отрицают планы подачи воды на полуостров.

Кроме того, в администрации президента Украины еще в конце июля заявили: вариант подачи воды в Северо-Крымский канал не рассматривается, так как позиция предыдущего президента и его кабмина по водной блокаде полуострова была «правильной и верной».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.10.19

В Донбассе резко обострилась обстановка по всей линии фронта. / Штайнмайер призвал Киев соблюдать «формулу Штайнмайера». / Республики Донбасса обвинили Киев в срыве разведения войск. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»