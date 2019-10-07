Киев резко нарастил объёмы импорта газа из ЕС

Украина с января по октябрь 2019 года увеличила на 44% импорт газа из Европы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего закуплено 11,6 миллиарда кубометров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресслужба компании «Укртрансгаз» – подразделения НАК «Нафтогаз Украины».

«Всего за девять месяцев 2019 года на Украину импортировано 11,6 миллиарда кубометров голубого топлива, что больше на 44% аналогичного прошлогоднего объема», – заявили в компании.

Что касается объёмов транзита российского газа в Европу, то он остался практически неизменным и вырос в сравнении с прошлым годом лишь на 1%, составив 64,3 миллиарда кубометров.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украинские газохранилища полны, а запасы голубого топлива на 4 миллиарда кубометров превышают прошлогодние.

Между тем, украинские эксперты сомневаются в готовности Украины пережить зиму без российского транзита газа.

Напомним, ранее бывший министр экономки Украины Виктор Суслов заявил, что жизнеспособность украинской газо-транспортной системы критически зависит от достаточных объёмов транзитного российского газа.

Украинская ГТС изначально создавалась Советским Союзом под огромные объёмы прокачиваемого в Европу голубого топлива.

Прекращение транзита неминуемо приведёт к техническим сбоям и, как следствие, невозможности обеспечить газом украинских потребителей.

В этих условиях, даже полная закачка украинских газохранилищ «Нафтогазом» становится бессмысленной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.19

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