Не приехала: визит в Крым комиссара Совета Европы по правам человека перенесен

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в Крым не приехала, визит перенесен на неопределенный срок.

Как уже сообщал «Новый День», о готовящемся визите в июне заявили в министерстве иностранных дел России. Тогда сообщалось, что Миятович будет работать на полуострове 7-11 октября. Комиссар Совета Европы намерение посетить Крым в октябре подтвердила. На этом все и закончилось.

«Визит стоит в повестке дня, но постоянно переносится. В чем загвоздка, не знаю. Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что готовы организовать ее визит в Крым. Встречи – все, что ей интересно», – цитирует РИА «Новости» и.о. заместителя председателя Совета министров РК – постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова.

И.о. представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский добавил, что дата визита еврокомиссара до сих пор не определена: «Можно с большой вероятностью сказать, что в заявленные даты визит не состоится. По срокам пока ничего сказать не можем, потому что от гостьи еще не получили четкого понимания возможностей и дат визита. Отказа от визита не было, но, как видим, 7 октября она не приехала».

Симферополь, Игорь Юров

Симферополь. Другие новости 08.10.19

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