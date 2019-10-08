В Большом крымском каньоне открыли охоту на обезьяну

В Большом каньоне Крыма поселилась обезьяна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное заметили туристы в минувшие выходные.

Теперь на обезьяну охотятся лесники: она не переживет крымскую зиму, поэтому зверя собираются отловить и сдать в зоопарк.

По мнению начальника департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии РК Владимира Капитонова, обезьяна сбежала от фотографа, сообщает РИА «Новости».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.10.19

В Крыму предпринимают третью попытку обеспечить работой команду угнанного Украиной «Норда». / Льготы сохранены: в Крыму и Севастополе врачи продолжат работать без лицензий. / Кремль дал отповедь Лукашенко после слов о конфликте РФ и Украины в Донбассе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»