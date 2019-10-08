Украинские неонацисты объявили всеобщую мобилизацию в ответ на «капитуляцию» Зеленского

Так называемая «Украинская добровольческая армия» (запрещена в РФ) намерена занять на линии фронта в Донбассе позиции, которые оставят вооружённые силы Украины после разведения сил по договорённости с ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала ATR заявил замкомандира неонацистского вооружённого формирования Андрей Гергерт.

«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», – объявил Гергерт.

«Через «добровольцев» прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим», – заявил заместитель известного украинского националиста Дмитрия Яроша – командира «Украинской добровольческой армии».

Гергерт добавил, что его добровольцы не позволят Зеленскому реализовать то, что ему «шепчет Путин», и намерен добиваться личной встречи с украинским президентом.

«Всё, что он (Зеленский) хочет, ведет к развалу нашей страны и её оккупации», – негодует главарь неонацистов.

Как сообщал «Новый День», ранее боевики нацполка «Азов» (запрещён в РФ) вышли из подчинения главнокомандующему Владимиру Зеленскому и заняли в Донбассе село Золотое, которое по итогам «минских договорённостей» включено в план разведения войск при посредничестве ОБСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.19

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