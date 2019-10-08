Украинский политолог: Преемник Путина поступит с Украиной гораздо жёстче

Украина должна радоваться, что у неё есть ещё четыре года при относительно мягком российском президенте Владимире Путине.

У Киева сохраняется шанс найти за это время выгодный для себя компромисс с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии интернет-каналу Topinform заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, сменщик Владимира Путина на посту президента РФ не пойдёт ни на какие уступки Украине и будет действовать исключительно в российских интересах. При этом Погребинский не уточнил, есть ли у него хоть какая-то информация на счёт возможного преемника Путина.

«Человек, который придёт после Путина, будет не склонен входить во всякие тонкости и будет поступать в интересах российского государства гораздо жёстче, чем это делает сейчас власть при Путине. Поэтому времени у нас осталось 3-4 года, пока надо найти компромисс в интересах Украины.

Это означает, что надо отказаться от идеи создания такого гомогенного государства, исключительно «Украины для украинцев», а вернуться к формуле украинской Конституции, где нельзя дискриминировать людей ни по языку, ни по вере, ни по национальности и так далее.

И, следуя этому, учитывая региональность этих особенностей украинского гражданского общества, в какой-то форме учёта интересов всех...», – заявил Погребинский.

Кроме того, Политолог отметил, что для достижения скорейшего компромисса с Москвой, не менее важно, чтобы Владимир Зеленский удержался у власти и досидел до конца своего срока.

«Зеленскому задача просуществовать в должности президента свой срок. Потому что то, как он сейчас себя ведёт, – вообще есть большие сомнения, что он удержится. Потому что такой уровень некомпетентности в управлении теми делами, которыми должен заниматься Офис президента – этого же не бывало, такого никогда не было у нас. Во всём проявляется..», – приводит «ПолитНавигатор» слова Погребинского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.19

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