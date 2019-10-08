Парламент Нидерландов единогласно потребовал до конца расследовать роль Украины в крушении Боинга

Депутаты парламента Нидерландов единогласно проголосовали за требование к правительству страны в полном объёме расследовать причастность Украины к катастрофе рейса МН-17 в небе над Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём Твиттере сообщил депутат от голландской Христианско-демократической партии Крис Ван Дам.

В первую очередь депутатов интересует детальное выяснение причин, по которым Украина не закрыла своё воздушное пространство над зоной военного конфликта.

«Предложение относительно дальнейшего расследования того факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной только что было принято единогласно. Мы рады, что привлекли весь депутатский корпус к делу MH17», – написал Крис ван Дам.

Напомним, ранее несколько депутатов парламента Нидерландов выступили с требованием к правительству страны изучить роль Украины в крушении малайзийского «Боинга-777» в небе над Донецкой областью в 2014 году.

Депутаты потребовали от кабмина рассмотреть все возможные варианты для проведения дальнейшего изучения фактов и «доложить о результатах нижней палате парламента».

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок тогда заявил в ответ, что «не видит для этого правовых оснований», но в итоге согласился с парламентариями, отметив, что изучение фактов, касающихся ситуации с незакрытым воздушным пространством, будет сложной задачей, поскольку для этого потребуется сотрудничество и с Украиной, и с Россией.

Комментируя решение парламента Нидерландов, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что требование голландских депутатов приведёт в конечном итоге к полному разоблачению киевского режима.

Напомним, в начале сентября премьер Малайзии Махатхир Мохамад поставил под сомнение нейтральность международного расследования катастрофы рейса MH17 в Донбассе и призвал создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения MH17.

Малайзийский премьер также высказал мнение, что обвинения в адрес России вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.19

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